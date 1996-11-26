Куликов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1923
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Отец: Куликов Николай Иванович
Мать: Куликова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Нина Ивановна
Смерть
26.11.1996
Пермь, Пермский, Пермский край