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Куликов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Нина Ивановна

Смерть
26.11.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
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