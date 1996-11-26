Куликова (Крылатых) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Крылатых) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылатых Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Куликов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеватова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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