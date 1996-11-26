Куликова (Крылатых) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылатых Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1923
Сын: Куликов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеватова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно