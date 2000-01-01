Колеватова (Куликова) Фаина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеватова (Куликова) Фаина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колеватов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеватов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Колеватов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колеватов Сергей

Смерть
Неизвестно
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