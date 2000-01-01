Колеватова (Куликова) Фаина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Николай Иванович
Мать: Куликова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колеватов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеватов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Колеватов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колеватов Сергей
Смерть
Неизвестно