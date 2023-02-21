Куликов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1923
Сын: Куликов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Куликова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеватова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Куликова ?
Смерть
Неизвестно