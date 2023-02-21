Куликов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Куликов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеватова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова ?

Смерть
Неизвестно
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