Куликова (Софронова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Софронова) Нина Ивановна

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Место рождения

Кировская обл Советский р-н д. Атары

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

10.07.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Софронов Иван

Мать: Софронова Апполинария Дмитриевна

Кировская обл Советский р-н д. Атары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий Николаевич

Смерть
10.07.2004
Пермь, Пермский, Пермский край
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