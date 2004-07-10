Куликова (Софронова) Нина Ивановна
Место рожденияКировская обл Советский р-н д. Атары
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти10.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: Софронов Иван
Кировская обл Советский р-н д. Атары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2004
Пермь, Пермский, Пермский край