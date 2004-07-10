Софронова (Зубарева) Апполинария Дмитриевна
Место рожденияКировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Дата рождения17.01.1899
Дата смерти07.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899
Отец: Зубарев Дмитрий
Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Куликова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван
Кировская обл Советский р-н д. Атары
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим
Смерть
07.05.1943
Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино