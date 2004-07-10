Софронова (Зубарева) Апполинария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Зубарева) Апполинария Дмитриевна

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Место рождения

Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино

Дата рождения

17.01.1899

Дата смерти

07.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899

Отец: Зубарев Дмитрий

Мать: Зубарева Елизавета Михайловна

Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Куликова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван

Кировская обл Советский р-н д. Атары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим

Смерть
07.05.1943
Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
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