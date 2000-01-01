Зубарев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубарев Иван

Мать: Зубарев Анастасия

Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Софронова Апполинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна

Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зубарев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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