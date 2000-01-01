Зубарев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубарев Иван
Мать: Зубарев Анастасия
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Софронова Апполинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна
Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
1906
Сын: Зубарев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зубарева Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно