Зубарева (Стрельникова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1876
Дата смерти20.03.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876
Отец: Стрельников Михаил
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Софронова Апполинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий
Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
1906
Сын: Зубарев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий
Смерть
20.03.1970