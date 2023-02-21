Зубарева (Стрельникова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Стрельникова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1876

Дата смерти

20.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876

Отец: Стрельников Михаил

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Софронова Апполинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий

Кировская обл Советский р-н д. Потрепухино
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зубарев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зубарев Дмитрий

Смерть
20.03.1970
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