Зубарев Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Дмитрий
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область