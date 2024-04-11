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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Смольникова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Возжаев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епанечникова Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Возжаев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Возжаев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Возжаев Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Возжаев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Возжаев Максим