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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Смольникова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Возжаев Максим

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епанечникова Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Возжаев Максим

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Возжаев Максим

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возжаев Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Возжаев Максим

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возжаев Роман Максимович

Отец ребёнка: Возжаев Максим

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
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