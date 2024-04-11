Епанечникова (Возжаева) Наталия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанечникова (Возжаева) Наталия Максимовна

Место рождения

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возжаев Максим

Мать: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лекомцева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Епанечников Степан Артемьевич (Артёмович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епанечников Степан Артемьевич (Артёмович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епанечников Степан Артемьевич (Артёмович)

Смерть
Неизвестно
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