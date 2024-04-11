Возжаев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Смольникова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епанечникова Наталия Максимовна

Мать ребёнка: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Александра Максимовна

Мать ребёнка: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возжаев Тимофей Максимович

Мать ребёнка: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возжаев Роман Максимович

Мать ребёнка: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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