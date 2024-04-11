Возжаев Тимофей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаев Тимофей Максимович

Место рождения

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возжаев Максим

Мать: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фаленки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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