Смольникова (Возжаева) Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти?.09.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Возжаев Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яговкина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смольников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович
Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1911
Сын: Смольников Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович
Смерть
?.09.1942