Смольникова (Возжаева) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольникова (Возжаева) Евдокия Максимовна

Место рождения

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Возжаев Максим

Мать: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яговкина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Смольников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Смольников Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Смольников Алексей Ионович

Смерть
?.09.1942
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