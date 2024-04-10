Смольников Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти02.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1924
Сын: Смольников Павел Петрович
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1928
Сын: Смольников Владислав Петрович
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Смольников Александр Петрович
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Смольников Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Лекомцева Людмила Петровна
Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна
Смерть
02.02.1975