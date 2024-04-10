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Смольников Петр Алексеевич

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Место рождения

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Смольников Алексей Ионович

Мать: Смольникова Евдокия Максимовна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Смольников Павел Петрович

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1928

Сын: Смольников Владислав Петрович

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Смольников Александр Петрович

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Смольников Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Лекомцева Людмила Петровна

Мать ребёнка: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1975
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