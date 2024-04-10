Смольников Владислав Петрович
Место рождения
Дата рождения?.06.1928
Дата смерти17.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928
Рождение ребёнка
07.06.1953
Дочь: Анцыгина Лидия Владиславовна
Мать ребёнка: Смольникова Дина Матвеевна
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
14.06.1973
Дочь: Смольникова Виктория Владиславовна
Мать ребёнка: Смольникова Нина Матвеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1983