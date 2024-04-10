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Смольников Владислав Петрович

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Место рождения

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

?.06.1928

Дата смерти

17.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928

Отец: Смольников Петр Алексеевич

Мать: Смольникова Александра Николаевна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1953

Дочь: Анцыгина Лидия Владиславовна

Мать ребёнка: Смольникова Дина Матвеевна

Бракосочетание
1967

Жена: Смольникова Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
14.06.1973

Дочь: Смольникова Виктория Владиславовна

Мать ребёнка: Смольникова Нина Матвеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольникова Дина Матвеевна

Смерть
17.05.1983
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