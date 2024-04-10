Смольников Алексей Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Алексей Ионович

Место рождения

д. Островное

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Островное
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яговкина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Смольников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Смольников Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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