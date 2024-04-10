Смольников Алексей Ионович
Место рожденияд. Островное
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яговкина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смольников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна
Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1911
Сын: Смольников Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Смольникова Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно