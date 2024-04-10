Смольникова (Жилина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Жилин Николай Николаевич
Мать: Жилина Екатерина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Смольников Павел Петрович
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
?.06.1928
Сын: Смольников Владислав Петрович
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Смольников Александр Петрович
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Смольников Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Алевтина Петровна
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Лекомцева Людмила Петровна
Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич
Смерть
1971