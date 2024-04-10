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Смольникова (Жилина) Александра Николаевна

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Место рождения

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Жилин Николай Николаевич

Мать: Жилина Екатерина

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Смольников Павел Петрович

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
?.06.1928

Сын: Смольников Владислав Петрович

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Смольников Александр Петрович

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Смольников Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алевтина Петровна

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Лекомцева Людмила Петровна

Отец ребёнка: Смольников Петр Алексеевич

Островновская, Слободский уезд, Вятская губерния
Смерть
1971
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