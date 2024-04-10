Жилина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Жилин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Смольникова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилин Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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