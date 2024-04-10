Жилина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Смольникова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жилин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно