Ушакова (Возжаева) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Возжаева) Александра Максимовна

Место рождения

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возжаев Максим

Мать: ?

Кропотинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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