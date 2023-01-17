Потапова (Сажина) Марианна Алексеевна
Место рожденияZabaykalsky Krai
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Сажин Алексей Арефьевич
Мать: Сажина Евдокия (?)
Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович
Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович
Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Ленденёва Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович
Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Барышева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович
Забайкальская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1928
Тупик, Тунгиро-Олёкминский муниципальный район, Забайкальский край