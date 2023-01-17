Потапова (Сажина) Марианна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Сажина) Марианна Алексеевна

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Место рождения

Zabaykalsky Krai

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Сажин Алексей Арефьевич

Мать: Сажина Евдокия (?)

Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потапов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович

Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Ленденёва Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович

Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Барышева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Петрович

Забайкальская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван Петрович

Смерть
Около 1928
Тупик, Тунгиро-Олёкминский муниципальный район, Забайкальский край
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