посёлок городского типа Усть-Карск, посёлок городского типа Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Усть-Карск

Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Шилкинская волость
816Усть-Карийское сел.Крестьянских дворов: 106. Остальных дворов: 29. Всех дворов: 135. 549

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Сретенский район
26970Усть-Карскпгт52°42'118°48'N-50-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Сретенский муниципальный район, Усть-Карское городское поселение
76640156051пгт Усть-Карскпоселок городского типа
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