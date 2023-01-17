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Сажин Алексей Арефьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Сажин Арефий Орефий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1899

Сын: Сажин Агафопод Алексеевич

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1873

Сын: Сажин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Потапова Марианна Алексеевна

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Сажин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Сажин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Нижняя Кара, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)

Смерть
Около 1928
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