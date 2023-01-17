Сажин Алексей Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Сажин Арефий Орефий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1899
Сын: Сажин Агафопод Алексеевич
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1873
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Потапова Марианна Алексеевна
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Zabaykalsky Krai
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Рождение ребёнка
До 1900
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Рождение ребёнка
До 1900
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Нижняя Кара, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сажина Евдокия (?)
Смерть
Около 1928