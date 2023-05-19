Потапов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Потапов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна
Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна
Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Ленденёва Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна
Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Барышева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна
Забайкальская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938