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Потапов Иван Петрович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Потапов Петр

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потапов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна

Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Ленденёва Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна

Забайкальская обл.
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Барышева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Марианна Алексеевна

Забайкальская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Марианна Алексеевна

Смерть
1938
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