Потапов Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Виталий Иванович

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Место рождения

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Потапов Иван Петрович

Мать: Потапова Марианна Алексеевна

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
12.11.1928

Жена: Потапова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1931 и 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Евгения Васильевна

Смерть
1942
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