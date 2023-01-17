Потапов Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
12.11.1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1940
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
Около 1933
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1941
Смерть
1942