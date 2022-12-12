Потапова (Ствалова) Евгения Васильевна
Место рожденияZabaykalsky Krai
Дата рождения1909
Дата смерти22.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Ствалов / Свалов Василий Никифорович
Мать: ?
Zabaykalsky Krai
Бракосочетание
12.11.1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1940
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
Около 1933
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1941
Смерть
22.04.1987
Свободный, город Свободный, Амурская область