Потапова (Ствалова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Ствалова) Евгения Васильевна

Потапова (Ствалова) Евгения Васильевна

avatar

Место рождения

Zabaykalsky Krai

Дата рождения

1909

Дата смерти

22.04.1987

Пол

Женский

Отец

После 1857 г.р.

Мать

Между 1864 и 1890 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ствалов / Свалов Василий Никифорович

Мать: ?

Zabaykalsky Krai
Бракосочетание
12.11.1928

Муж: Потапов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1931 и 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Виталий Иванович

Смерть
22.04.1987
Свободный, город Свободный, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close