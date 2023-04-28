Ствалов / Свалов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1857
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1908
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потапова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: ?
Zabaykalsky Krai
Смерть
1944
Тупик, Тунгиро-Олёкминский муниципальный район, Забайкальский край