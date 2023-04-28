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Ствалов / Свалов Василий Никифорович

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Место рождения

Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

После 1857

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Стволов Федор Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потапова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: ?

Zabaykalsky Krai
Смерть
1944
Тупик, Тунгиро-Олёкминский муниципальный район, Забайкальский край
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