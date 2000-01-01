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Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1890
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1908
Отец ребёнка: Ствалов / Свалов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потапова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Ствалов / Свалов Василий Никифорович
Zabaykalsky Krai
Смерть
Около 1912