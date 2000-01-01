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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1890

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Стволов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ствалов / Свалов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потапова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Ствалов / Свалов Василий Никифорович

Zabaykalsky Krai
Смерть
Около 1912
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