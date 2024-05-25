Кренц (Гафнер) Мария Генриховна 09.09.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1896

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896

Отец: Гафнер Генрих

Мать: Гафнер Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобова (Кренц) Вера Егоровна

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кренц Александр Егорович

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Рождение ребёнка
28.10.1918

Сын: Кренц Константин Егорович

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Кренц Давид Егорович

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Кренц Роберт Егорович

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фогель (Кренц) Альвина Егоровна

Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович

Смерть
1976

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