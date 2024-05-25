Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1896
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896
Отец: Гафнер Генрих
Мать: Гафнер Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобова (Кренц) Вера Егоровна
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Рождение ребёнка
28.10.1918
Сын: Кренц Константин Егорович
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Кренц Давид Егорович
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Рождение ребёнка
16.02.1923
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фогель (Кренц) Альвина Егоровна
Отец ребёнка: Кренц Егор Богданович
Смерть
1976