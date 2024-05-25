Кренц Егор Богданович 10.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц Егор Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1894

Отец: Гренц Богдан/Готфрид

Мать: Гренц Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобова (Кренц) Вера Егоровна

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кренц Александр Егорович

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
28.10.1918

Сын: Кренц Константин Егорович

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Кренц Давид Егорович

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Кренц Роберт Егорович

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фогель (Кренц) Альвина Егоровна

Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Смерть
Неизвестно

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