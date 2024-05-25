Кренц Егор Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1894
Отец: Гренц Богдан/Готфрид
Мать: Гренц Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобова (Кренц) Вера Егоровна
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
28.10.1918
Сын: Кренц Константин Егорович
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Кренц Давид Егорович
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
16.02.1923
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фогель (Кренц) Альвина Егоровна
Мать ребёнка: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна
Смерть
Неизвестно