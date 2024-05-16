Кренц Константин Егорович 28.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Кренц Егор Богданович

Мать: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Паша

Рождение ребёнка
29.12.1947

Сын: Козлов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Козлова Паша

Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: (Козлова) Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Козлова Паша

Рождение ребёнка
11.11.1953

Дочь: (Козлова) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Козлова Паша

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Лейман (Козлов) Андрей Константинович

Мать ребёнка: Козлова Паша

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