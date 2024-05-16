Кренц Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Паша
Рождение ребёнка
29.12.1947
Сын: Козлов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Козлова Паша
Рождение ребёнка
18.03.1950
Дочь: (Козлова) Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Козлова Паша
Рождение ребёнка
11.11.1953
Дочь: (Козлова) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Козлова Паша
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Лейман (Козлов) Андрей Константинович
Мать ребёнка: Козлова Паша