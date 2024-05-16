Кренц Давид Егорович 16.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц Давид Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: Кренц Егор Богданович

Мать: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кренц (Гертфельдер) Ирма

Рождение ребёнка
27.01.1949

Сын: Кренц Давид Давидович

Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма

Рождение ребёнка
03.12.1950

Дочь: (Кренц) Эльвира (Вера) Давидовна

Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма

Рождение ребёнка
30.06.1954

Дочь: Дитрих (Гренц) Ольга Давидовна

Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма

Смерть
2019

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