Кренц Давид Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1921
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кренц (Гертфельдер) Ирма
Рождение ребёнка
27.01.1949
Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма
Рождение ребёнка
03.12.1950
Дочь: (Кренц) Эльвира (Вера) Давидовна
Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма
Рождение ребёнка
30.06.1954
Дочь: Дитрих (Гренц) Ольга Давидовна
Мать ребёнка: Кренц (Гертфельдер) Ирма
Смерть
2019