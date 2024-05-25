Кренц Роберт Егорович 16.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц Роберт Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

14.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: Кренц Егор Богданович

Мать: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Федюкович (Сазонова) Светлана Робертовна

Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кренц Саша

Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1954

Сын: Кренц Евгений Робертович

Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна

Смерть
14.11.1994

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