Кренц Роберт Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1923
Дата смерти14.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Федюкович (Сазонова) Светлана Робертовна
Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кренц Саша
Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1954
Мать ребёнка: Сазонова Александра Ивановна
Смерть
14.11.1994