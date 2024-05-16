Колобова (Кренц) Вера Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колобова (Кренц) Вера Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кренц Егор Богданович

Мать: Кренц (Гафнер) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Колобов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Александр

Рождение ребёнка
06.12.1957

Дочь: Токтамышева (Колобова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

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