Колобова (Кренц) Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Колобов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобов Александр
Рождение ребёнка
06.12.1957
Дочь: Токтамышева (Колобова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан