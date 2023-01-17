Шкляева (Кожевникова) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева (Кожевникова) Вера Георгиевна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

31.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955

Отец: Кожевников Георгий Иванович

Мать: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
30.07.1977

Муж: Шкляев Виктор Викторович

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.1978

Сын: Шкляев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Шкляев Виктор Викторович

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1984

Дочь: Михайлова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Шкляев Виктор Викторович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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