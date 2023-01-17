Шкляева (Кожевникова) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955
Бракосочетание
30.07.1977
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.1978
Сын: Шкляев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Шкляев Виктор Викторович
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1984
Дочь: Михайлова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Шкляев Виктор Викторович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия