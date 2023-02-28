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Шкляев Виктор Викторович

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Место рождения

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

14.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954

Отец: Шкляев Виктор Иванович

Мать: Шкляева Клавдия Ивановна

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
30.07.1977

Жена: Шкляева Вера Георгиевна

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.1978

Сын: Шкляев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Шкляева Вера Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1984

Дочь: Михайлова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Шкляева Вера Георгиевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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