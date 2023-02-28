Шкляев Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения14.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954
Отец: Шкляев Виктор Иванович
Мать: Шкляева Клавдия Ивановна
Бракосочетание
30.07.1977
Жена: Шкляева Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
18.04.1978
Сын: Шкляев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Шкляева Вера Георгиевна
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1984
Дочь: Михайлова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Шкляева Вера Георгиевна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия