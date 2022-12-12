Михайлова (Шкляева) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Шкляева) Надежда Викторовна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

25.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1984

Отец: Шкляев Виктор Викторович

Мать: Шкляева Вера Георгиевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
12.08.2006

Муж: Михайлов Олег Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.09.2008

Дочь: Михайлова Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: Михайлов Олег Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.07.2015

Дочь: Михайлова Эвелина Олеговна

Отец ребёнка: Михайлов Олег Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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