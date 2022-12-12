Михайлова (Шкляева) Надежда Викторовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1984
Отец: Шкляев Виктор Викторович
Мать: Шкляева Вера Георгиевна
Бракосочетание
12.08.2006
Рождение ребёнка
15.09.2008
Дочь: Михайлова Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: Михайлов Олег Владимирович
Рождение ребёнка
15.07.2015
Дочь: Михайлова Эвелина Олеговна
Отец ребёнка: Михайлов Олег Владимирович