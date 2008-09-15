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Михайлова Маргарита Олеговна
Михайлова Маргарита Олеговна
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
15.09.2008
Пол
Женский
Отец
Михайлов Олег Владимирович
1982 г.р.
Мать
Михайлова (Шкляева) Надежда Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2008
Отец:
Михайлов Олег Владимирович
Мать:
Михайлова Надежда Викторовна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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