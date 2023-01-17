Шкляев Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения18.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978
Отец: Шкляев Виктор Викторович
Мать: Шкляева Вера Георгиевна
Бракосочетание
18.12.1998
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1999
Дочь: Шкляева Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Олеся Владимировна
Рождение ребёнка
01.07.2004
Дочь: Шкляева Лилия Алексеевна
Мать ребёнка: Ревенская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.08.2011
Дочь: Шкляева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Шкляева Алена Валерьевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкляева Алена Валерьевна
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Шкляева Алена Валерьевна