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Шкляев Алексей Викторович

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Место рождения

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

18.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978

Отец: Шкляев Виктор Викторович

Мать: Шкляева Вера Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
18.12.1998

Жена: не указана

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.05.1999

Дочь: Шкляева Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Олеся Владимировна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.07.2004

Дочь: Шкляева Лилия Алексеевна

Мать ребёнка: Ревенская Наталья Евгеньевна

Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.08.2011

Дочь: Шкляева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Шкляева Алена Валерьевна

Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Развод
Неизвестно

Жена: Иванова Олеся Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Олеся Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревенская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляева Алена Валерьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Ревенская Наталья Евгеньевна

Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Развод
Неизвестно

Жена: Шкляева Алена Валерьевна

Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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