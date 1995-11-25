Кожевникова (Назимова) Лидия Николаевнаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевникова (Назимова) Лидия Николаевнаа

Кожевникова (Назимова) Лидия Николаевнаа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1927

Дата смерти

25.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927

Отец: Назимов Николай Николаевич

Мать: Назимова Таисия Кузьминична

Рождение ребёнка
12.12.1949

Дочь: Кушнарева Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.08.1951

Дочь: Якушева Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.07.1953

Дочь: Кобылкина Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Шкляева Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.12.1956

Дочь: Лоза Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
25.11.1995
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close