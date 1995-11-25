Кожевникова (Назимова) Лидия Николаевнаа
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1927
Дата смерти25.11.1995
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927
Рождение ребёнка
12.12.1949
Дочь: Кушнарева Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1951
Дочь: Якушева Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1953
Дочь: Кобылкина Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Шкляева Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1956
Дочь: Лоза Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Кожевников Георгий Иванович
Смерть
25.11.1995
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия