Кушнарева (Кожевникова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнарева (Кожевникова) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

12.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949

Отец: Кожевников Георгий Иванович

Мать: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.04.1969

Дочь: Кузьмина Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Кузьмин Виталий Семенович

Рождение ребёнка
05.01.1975

Сын: Кушнарев Вячеслав Витальевич

Отец ребёнка: Кузьмин Виталий Семенович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1978

Муж: Кушнарев Григорий Елупович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.02.1982

Сын: Кушнарев Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Кушнарев Григорий Елупович

Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмин Виталий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Виталий Семенович

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