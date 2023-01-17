Кушнарева (Кожевникова) Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949
Рождение ребёнка
06.04.1969
Дочь: Кузьмина Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Кузьмин Виталий Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1975
Сын: Кушнарев Вячеслав Витальевич
Отец ребёнка: Кузьмин Виталий Семенович
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1978
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.02.1982
Сын: Кушнарев Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Кушнарев Григорий Елупович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно