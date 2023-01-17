Назимова (Кожевникова) Таисия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова (Кожевникова) Таисия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

26.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1927

Дочь: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Назимов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Назимов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Назимова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.01.1936

Дочь: Тимофеева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.03.1938

Дочь: Невмержицкая Анна Николаевна

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Назимова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.02.1946

Дочь: Назимова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
26.07.1953
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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