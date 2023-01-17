Назимова (Кожевникова) Таисия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти26.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1927
Дочь: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1930
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Назимова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1936
Дочь: Тимофеева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
18.03.1938
Дочь: Невмержицкая Анна Николаевна
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Назимова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1946
Дочь: Назимова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Назимов Николай Николаевич
Смерть
26.07.1953