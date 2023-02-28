Назимова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова Мария Николаевна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1934

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Назимов Николай Николаевич

Мать: Назимова Таисия Кузьминична

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1936
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Дизентерия
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