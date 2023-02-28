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Назимова Мария Николаевна
Назимова Мария Николаевна
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Место рождения
Большая Кудара
, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Дата рождения
1934
Дата смерти
1936
Пол
Женский
Отец
Назимов Николай Николаевич
Мать
Назимова (Кожевникова) Таисия Кузьминична
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Назимов Николай Николаевич
Мать:
Назимова Таисия Кузьминична
Большая Кудара
, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1936
Большая Кудара
, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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