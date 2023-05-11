Невмержицкая (Назимова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938
Рождение ребёнка
08.11.?
Сын: Кальченко Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Кальченко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрюкова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Невмержицкий Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невмержицкий Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кальченко Михаил
Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край