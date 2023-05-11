Невмержицкая (Назимова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкая (Назимова) Анна Николаевна

Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

18.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938

Отец: Назимов Николай Николаевич

Мать: Назимова Таисия Кузьминична

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.11.?

Сын: Кальченко Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Кальченко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрюкова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Невмержицкий Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмержицкий Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Михаил

Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
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