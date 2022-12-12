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Назимов Петр Николаевич

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Назимов Николай Николаевич

Мать: Назимова Таисия Кузьминична

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Назимова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1974

Сын: Назимов Александр Петрович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Иван Петрович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назимова Любовь

Смерть
Неизвестно
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