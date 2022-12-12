Назимов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Назимова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
1974
Сын: Назимов Александр Петрович
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назимова Любовь
Смерть
Неизвестно