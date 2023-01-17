Назимова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Назимова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Назимов Александр Петрович
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назимов Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно