Назимова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Назимова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1974

Сын: Назимов Александр Петрович

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Иван Петрович

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Назимов Петр Николаевич

Селендума, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назимов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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