Кобылкина (Кожевникова) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылкина (Кожевникова) Надежда Георгиевна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

13.07.1953

Дата смерти

16.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1953

Отец: Кожевников Георгий Иванович

Мать: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Кобылкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кобылкин Николай Павлович

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.01.1980

Дочь: Битуева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кобылкин Николай Павлович

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылкин Николай Павлович

Смерть
16.02.1982
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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