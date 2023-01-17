Кобылкина (Кожевникова) Надежда Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1953
Дата смерти16.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1953
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Кобылкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кобылкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
05.01.1980
Дочь: Битуева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кобылкин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1982