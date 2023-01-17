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Кобылкин Николай Павлович

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Место рождения

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

21.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Кобылкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кобылкина Надежда Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.01.1980

Дочь: Битуева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кобылкина Надежда Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылкина Надежда Георгиевна

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