Кобылкин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Кобылкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кобылкина Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
05.01.1980
Дочь: Битуева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кобылкина Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно