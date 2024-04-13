Приходько Анастасия Григорьевна
Место рожденияКрапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Бракосочетание
Около 1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бронивецкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бронивецкий Петр Александрович
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бранивецкая Любовь Алексндровна
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бронивецкая Вера Александровна
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бронивецкая Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1926
Сын: Броневицкий Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич
Смерть
1933