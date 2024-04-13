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Приходько Анастасия Григорьевна

Место рождения

Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Приходько Григорий Афанасьевич

Мать: Приходько Парасковья

Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Бракосочетание
Около 1907

Муж: Бронивецкий Александр Николаевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бронивецкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бронивецкий Петр Александрович

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бранивецкая Любовь Алексндровна

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бронивецкая Вера Александровна

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бронивецкая Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Броневицкий Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бронивецкий Александр Николаевич

Смерть
1933
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