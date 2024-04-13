Бронивецкий (Бранивецкий) Александр (Пинхас (Пинка)) Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1878 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1878 ст.
Бракосочетание
Около 1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бронивецкая Мария Александровна
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бронивецкий Петр Александрович
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бранивецкая Любовь Алексндровна
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бронивецкая Вера Александровна
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бронивецкая Надежда Александровна
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Сын: Броневицкий Григорий Александрович
Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна
Смерть
1942
Армавир, город Армавир, Краснодарский край