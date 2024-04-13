Бронивецкий (Бранивецкий) Александр (Пинхас (Пинка)) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронивецкий (Бранивецкий) Александр (Пинхас (Пинка)) Николаевич

Место рождения

Ольшанка, Кіровоградська область

Дата рождения

16.06.1878 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1878 ст.

Отец: Бранивецкий Нусим Нус Зеликович?

Мать: Бранивецкая Рися Схарий

Ольшанка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1907

Жена: Приходько Анастасия Григорьевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бронивецкая Мария Александровна

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бронивецкий Петр Александрович

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бранивецкая Любовь Алексндровна

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бронивецкая Вера Александровна

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бронивецкая Надежда Александровна

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Броневицкий Григорий Александрович

Мать ребёнка: Приходько Анастасия Григорьевна

Смерть
1942
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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